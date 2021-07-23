

Габуния: Иммунизация препаратом «Pfizer» будет доступна в 37 медицинских учреждениях по всей стране

23.07.2021 11:38





По словам заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, иммунизация препаратом «Pfizer» будет доступна в 37 медицинских учреждениях по всей стране.



По ее словам, в первые дни граждане могут зарегистрироваться на вакцинацию «Pfizer»через сайт и горячую линию — 15 22, а затем пройти регистрацию в медицинском учреждении.



«Регистрация будет возможна через портал регистрации, а также через горячую линию 15 22 в течение первых нескольких дней, чтобы поддерживать единую очередь. Тогда виртуальная регистрация снова станет доступной. Гражданин, не прошедший регистрацию на портале или по номеру 15 22, сможет обратиться в медицинское учреждение, для которого выбрано 37 учреждений по всей стране. Количество мест будет постепенно увеличиваться, чтобы не создавалось очередей, и все желающие были удовлетворены в короткие сроки», — заявила Тамар Габуния.



По ее словам, для граждан, получивших первую дозу «Pfizer», скоро начнется регистрация на вторую дозу, и она отметила, что задержек не будет.



«Для тех, кто получил первую дозу «Pfizer» в течение последних недель, регистрация скоро начнется, и об этом будет объявлено, у них не будет никаких задержек. Что касается количества доз, как видите, в стране будет неограниченно, мы все еще ждем поставок по основному контракту, который предусматривает поставку более миллиона доз. Ни у кого не будет задержек с дозами», — заявила Тамар Габуния.



По его словам, сегодня наибольшая активность по вакцинации наблюдается в крупных городах.



Напоминаем, что 500 тысяч доз вакцины «Pfizer», подаренные Грузии правительством США, прибудут в Грузию в субботу, 24 июля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





