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Премьер призвал граждан включиться в процесс вакцинации
23.07.2021 12:32
«Наше внимание должно быть сосредоточено на развитии и вакцинации», - сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Глава правительства призвал граждан активно участвовать в процессе вакцинации и напомнил населению, что сегодня в страну поступит полмиллиона вакцин Pfizer. Страна также получит полмиллиона китайских вакцин.
«Сегодня поступает полмиллиона доз вакцины Pfizer. Это помощь правительства США. Кроме того, в Грузии есть китайские вакцины в стране, и я хотел бы призвать наших граждан активно участвовать в процессе вакцинации», - сказал Ираклий Гарибашвили.
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