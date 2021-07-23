

Премьер призвал граждан включиться в процесс вакцинации

23.07.2021 12:32





«Наше внимание должно быть сосредоточено на развитии и вакцинации», - сказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



Глава правительства призвал граждан активно участвовать в процессе вакцинации и напомнил населению, что сегодня в страну поступит полмиллиона вакцин Pfizer. Страна также получит полмиллиона китайских вакцин.



«Сегодня поступает полмиллиона доз вакцины Pfizer. Это помощь правительства США. Кроме того, в Грузии есть китайские вакцины в стране, и я хотел бы призвать наших граждан активно участвовать в процессе вакцинации», - сказал Ираклий Гарибашвили.



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