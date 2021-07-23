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Бокерия: На местных выборах среди оппозиционных партий будут согласованы кандидаты по всей стране


23.07.2021   13:10


Все эти фамилии являются предметом абсолютно легитимного обсуждения, решение вы скоро узнаете. У нас есть амбиция всюду, но у нас также есть здравый смысл, и для того, чтобы победить режим Иванишвили, мы должны быть готовы к разумному компромиссу, - заявил журналистам председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия, отвечая на вопрос, поддержит ли он выдвижение кандидатуры Ники Мелия на пост мэра Тбилиси, а в качестве кандидата в председатели сакребуло – Элене Хоштария.

Бокерия надеется, что на местных выборах среди оппозиционных партий будут согласованы кандидаты по всей стране.

«Необходимо, чтобы перед такой угрозой, которая стоит перед страной в лице Иванишвили, существовала координация между демократической оппозицией, что подразумевает согласованных кандидатов в мэры и председатели сакребуло в Тбилиси и в ключевых районах за пределами Тбилиси. Я рад, что, несмотря на то, что этот процесс запоздал, мы находимся в последней фазе переговоров», - сказал Бокерия.

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