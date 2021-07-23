

Премьер Грузии заявил, что ничего не знает об инциденте с микрофоном телеканала «Mtavari arkhi»

23.07.2021 13:10





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, он ничего не знает об вчерашнем инциденте, когда вице-премьер страны Теа Цулукиани отобрала микрофон у журналистки телеканала «Mtavari arkhi».



Сегодня, 23 июля, журналист «Mtavari arkhi» спросил Гарибашвили, когда будет возвращен микрофон принадлежащий телеканалу, на что премьер-министр ответил:



«Я не знаю, а что произошло с вашим микрофоном? Что случилось?» — ответил Гарибашвили.



Затем он заявил, что журналисты сами являются теми кто «осуществляют насилие».



Напомним, накануне министр культуры Теа Цулукиани отобрала у журналистки телеканала «Mtavari arkhi» Эммы Гогохия. Инцидент произошел в театре Сенаки.



«Я не верну его! Вы должны использовать этот микрофон, чтобы сообщать о проделанной работе», — написала Цулукиани в Facebook, разместив свое фото c микрофоном «Mtavari arkhi».



Сегодня с этим микрофоном (в руке) я открываю Театр в Сенаки, чудесно реабилитированный Фондом Карту! Это символично.



«Formula» и главканал [«Mtavari arkhi»] (я знаю Эмму, но не лого) должны будут назначить такого журналиста в регионе, который, (когда нападает на респондента, который уже вошел в зал, а до этого уже дал ответы на вопросы в холле), должен иметь смелость, не дать себя так просто разоружить», — написала Цулукиани.



Как сообщила журналист Эмма Гогохия, раздражение министра вызвал вопрос о Шалве Папуашвили, который насильственно удалил Тину Бокучава из зала парламента. После того, как был задан этот вопрос, Цулукиани отобрала микрофон у журналиста.



Гогохия объяснила, что пыталась вернуть микрофон, но министр перевела все в «шутку», а после охрана министра вывела съемочную группу «Mtavari arkhi» из зала.



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