

Цулукиани обещает вернуть журналистке «Мтавари» микрофон после выборов

23.07.2021 13:20

Новости-Грузия



Глава Минкульта Грузии, вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что вернет журналистке телеканала «Мтавари» отобранный микрофон 3 октября, после выборов в органы местного самоуправления.



В четверг Цулукиани забрала микрофон у Эммы Гогохия, корреспондента телеканала «Мтавари», который в правящей «Грузинской мечте» систематически обвиняют в связях с партией экс-президента Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» и попытках создать в стране нестабильность. Произошло это когда на мероприятии, приуроченном к открытию Государственного драматического театра имени Акакия Хорава в Сенаки, Гогохия пыталась задать министру вопрос.



«Да здравствует «Грузинская мечта» и Бидзина Иванишвили, и я верну этот микрофон тогда, когда утром 3 октября их окончательно выбросят туда, где им самое место и когда повержена будет та сила, которая до сих пор борется с собственным народом и их будущим», — сказала Цулукиани, обращаясь к гостям мероприятия в руках с микрофоном «Мтавари».



Глава Минкульта также объяснила мотивы своего поступка. По ее словам, «человек с мегрельской фамилией», который не рад открытию театра Хорава в Сенаки, попросту не заслуживает держать в руках микрофон. В целом, по мнению Цулукиани, журналистам некоторых СМИ «интересны только кровь, революция и реванш, которые не наступят».



Со сцены министр также сообщила, что готова была бы отдать Гогохия микрофон прямо сейчас, если бы та сказала: «Да здравствует Бидзина Иванишвили».



«Нет, говорит, я этого не сделаю. Давайте-ка мы сделаем это сейчас. Эмма, где же ты? Наверное, спрашивает, у Гварамия, что делать с потерянным микрофоном», — заявила она.



Гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия обещает сегодня же пожаловаться в Генпрокуратуру. По его мнению, Цулукиани нарушила сразу две статьи уголовного кодекса Грузии, которые подразумевают «незаконное воспрепятствование журналистам» и «незаконное присвоение чужой вещи».



По словам Эммы Гогохия, Цулукиани не только забрала у нее микрофон, но и оскорбила. Журналистка утверждает, что вызвала на место полицию, однако сотрудники так и не появились.



Гогохия говорит, что министра разозлил вопрос об инциденте, произошедшем на пленарном заседании парламента Грузии 18 июля, когда депутаты должны были заслушать отчет главы МВД Вахтанга Гомелаури о насилии на гомофобной акции в Тбилиси 5 июля.



После заседания депутата от «Грузинской мечты», секретаря правящей партии по связям с общественностью Шалву Папуашвили обвинили в ненадлежащем обращении с женщиной-коллегой. Дело в том, что Папуашвили применил физическую силу к члену ЕНД Тинатин Бокучава, пытаясь помешать ей приблизиться к трибуне спикера.



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