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Гарибашвили: «Грузинская мечта» убедительно победит на выборах
23.07.2021 13:43
Нашему кандидату не будет альтернативы в Тбилиси, ни в одном городе, ни в одном муниципалитете, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, «Грузинская мечта» убедительно победит на выборах.
«Мы убедительно победим во всех городах, в столице, повсюду, в муниципалитетах. «Национальное движение» как коллективное «Нацдвижение», потому что другие партии больше не видны, не имеют никакой иной повестки дня, кроме одной, чтобы в стране был постоянный хаос и дестабилизация, чего не добьются! », - заявил Гарибашвили.
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