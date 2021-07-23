

Гарибашвили: Все совершившие насилие пойманы и наказаны

23.07.2021 13:46





«Если на улицах происходила какая-то драка, государство это пресекало и все виновные пойманы», — сказал премьер-министр Иракли Гарибашвили, когда его спросили, когда будут наказаны участники и организаторы беспорядков 5 июля.



По словам Гарибашвили, все совершившие насилие пойманы и наказаны.



«Это во период вашего правления государство было жестоким. Вы представляете «Национальное движение».



Скажу вам одну вещь, это во времена Саакашвили правительство было жестоким, как в отношении телевидения, так и бизнеса, граждан, всех…», — заявил премьер-министр отвечая на вопрос журналиста телеканала «Formula».



На данный момент МВД Грузии по делу о событиях 5 июля, задержаны 28 граждан, однако по обвинению в организации насилия не арестован ни один человек.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





