

Гарибашвили: Партии хотят постоянного хаоса и дестабилизации

23.07.2021 13:46





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что кандидатам в мэры «Грузинской мечты» не будет альтернативы ни в Тбилиси, ни в других городах.



Глава правительства считает, что основная цель оппозиционного крыла - разрушение, а не здоровый политический процесс.



«Национальное движение как и другие партии, как мы его понимаем, похоже, больше не имеют никаких планов, за исключением одного: создание постоянного хаоса и дестабилизации в стране. Но они этого не добьются», - сказал Ираклий Гарибашвили.



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