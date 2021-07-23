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Гарибашвили: Партии хотят постоянного хаоса и дестабилизации


23.07.2021   13:46


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что кандидатам в мэры «Грузинской мечты» не будет альтернативы ни в Тбилиси, ни в других городах.

Глава правительства считает, что основная цель оппозиционного крыла - разрушение, а не здоровый политический процесс.

«Национальное движение как и другие партии, как мы его понимаем, похоже, больше не имеют никаких планов, за исключением одного: создание постоянного хаоса и дестабилизации в стране. Но они этого не добьются», - сказал Ираклий Гарибашвили.

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