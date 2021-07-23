

Премьер Грузии вновь обрушился с обвинениями в адрес СМИ



СОВА 23.07.2021 14:01



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз обрушился с обвинениями в адрес критических СМИ. По его словам, телевидения превратились в подразделения оппозиционных партий. Так глава правительства отреагировал на вопросы журналистов о том, намерен ли он брать на себя ответственность за события 5-6 июля в Тбилиси и подавать в отставку.



«Вы должны положить конец этой лжи и насилию. В данном случае я обращаюсь к людям, которые являются вашими правителями. Очень печально, что телевидения превратились в подразделения партийных организаций. Вся эта фальшь, которую мы наблюдали в последние дни, организована исключительно в преследовании узкопартийных интересов», — заявил Гарибашвили.



Отдельно премьер-министр раскритиковал телекомпанию Formula, обрушившись с критикой и оскорблениями на ее журналиста.



«Ваше телевидение – это партийное телевидение, вас финансирует один из самых коррумпированных преступников Кезерашвили (экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, — прим. СОВЫ). Вы обычные насильники. Вы – партийный активист, член «Национального движения», которое финансируется грабителем Кезерашвили. Вы – телекомпания-грабитель. Сейчас вы подвергаете меня насилию. Это насилие, это агрессия! Вы представляете «Национальное движение», непосредственно вы. Сейчас вы только портите место, вы должны быть в партии, должны быть на передовой, я хочу видеть вас в парламенте, потому что вы – обычный партийный активист», — сказал премьер журналисту.



Гарибашвили также заявил, что, если СМИ «не прекратят деструкцию», то правительство откажется от коммуникации с ними.



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