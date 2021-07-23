

Израиль включит Грузию в Covid-список «красных» стран

23.07.2021 14:01





С 30 июля правительство Израиля включит Грузию в список «красных» стран, куда гражданам еврейского государства будет запрещен въезд. Об этом сообщает посольство Израиля в Тбилиси. Разрешение на поездку может быть выдано только исключительном случае.



«Этот статус будет пересматриваться каждую неделю, и в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Грузии соответствующие ограничения будут облегчены или сняты», — говорится в сообщении дипмиссии.



Отметим, что в Грузии наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Четвертый день подряд в стране выявляется более двух тысяч случаев Covid-19 за сутки.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





