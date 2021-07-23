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Израиль включит Грузию в Covid-список «красных» стран
23.07.2021 14:01
С 30 июля правительство Израиля включит Грузию в список «красных» стран, куда гражданам еврейского государства будет запрещен въезд. Об этом сообщает посольство Израиля в Тбилиси. Разрешение на поездку может быть выдано только исключительном случае.
«Этот статус будет пересматриваться каждую неделю, и в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Грузии соответствующие ограничения будут облегчены или сняты», — говорится в сообщении дипмиссии.
Отметим, что в Грузии наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. Четвертый день подряд в стране выявляется более двух тысяч случаев Covid-19 за сутки.
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