

«Национальное движение» вместе с частью оппозиции сегодня назовет кандидатов в мэры столицы и председатели сакребуло

23.07.2021 14:20





«Национальное движение» вместе с частью оппозиции сегодня назовет кандидатов в мэры столицы и председатели сакребуло.



Представление кандидатов состоится в 21:00 без присутствия представителей СМИ. По информации «IPN», завтра дополнительно заявление сделает председатель «Национального движения» Ника Мелия.



По существующей информации, кандидатом в мэры Тбилиси от данной части оппозиции будет Ника Мелия, а кандидатом на пост председателя сакребуло Тбилиси - Элене Хоштария.



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