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«Национальное движение» вместе с частью оппозиции сегодня назовет кандидатов в мэры столицы и председатели сакребуло
23.07.2021 14:20
«Национальное движение» вместе с частью оппозиции сегодня назовет кандидатов в мэры столицы и председатели сакребуло.
Представление кандидатов состоится в 21:00 без присутствия представителей СМИ. По информации «IPN», завтра дополнительно заявление сделает председатель «Национального движения» Ника Мелия.
По существующей информации, кандидатом в мэры Тбилиси от данной части оппозиции будет Ника Мелия, а кандидатом на пост председателя сакребуло Тбилиси - Элене Хоштария.
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