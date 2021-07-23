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«Национальное движение» вместе с частью оппозиции сегодня назовет кандидатов в мэры столицы и председатели сакребуло


23.07.2021   14:20


«Национальное движение» вместе с частью оппозиции сегодня назовет кандидатов в мэры столицы и председатели сакребуло.

Представление кандидатов состоится в 21:00 без присутствия представителей СМИ. По информации «IPN», завтра дополнительно заявление сделает председатель «Национального движения» Ника Мелия.

По существующей информации, кандидатом в мэры Тбилиси от данной части оппозиции будет Ника Мелия, а кандидатом на пост председателя сакребуло Тбилиси - Элене Хоштария.

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