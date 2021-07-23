

Литва передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

23.07.2021 15:01





Правительство Литвы передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Как сообщает министерство здравоохранения балтийской республики, партия препарата британо-шведского производства будет отправлена в Тбилиси сегодня, 23 июля.



«Пандемия Covid-19 давно пересекла национальные и континентальные границы, поэтому мы стремимся помочь странам, которые не получают регулярных прививок, бороться с этим инфекционным заболеванием», — говорится в заявлении.



Отметим, что 24 июля в Грузию должны поступить полмиллиона до американо-германской вакцины Pfizer, подаренных правительством США.



Процесс иммунизации стартовал в Грузии 15 марта. В настоящее время жители страны могут привиться следующими вакцинами: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac. AstraZeneca доступна лицам в возрасте старше 45 лет, в то время как привиться вакцинами Sinopharm, Sinovac и Pfizer могут граждане от 18 лет.



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