

Израильтяне стали невыездными в Грузию

23.07.2021 16:00





Израиль внес Грузию в список «красной зоны», где сохраняется высокий уровень распространения коронавирусной инфекции, запретив своим гражданам путешествия в эту страну. Информацию распространяет посольство Израиля в Грузии.



«По решению правительства Израиля, с 30 июля Грузия входит в список «красных» стран, в которые запрещены поездки израильских визитеров (кроме исключительных случаев)», — сообщили в дипломатическом представительстве.



Как отмечается, пересмотр списка «красной зоны» происходит еженедельно. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в Грузии, «соответствующие ограничения будут смягчены или отменены».



С 30 июля в список стран «красной зоны», куда сейчас входят Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания и Кыргызстан, также будут внесены Кипр, Турция и Великобритания.



Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение. Кроме того, все въезжающие в Израиль (любого возраста, включая переболевших и вакцинированных) из этих стран должны быть изолированным в соответствии с процедурами министерства здравоохранения.



Ранее власти Израиля внесли Грузию с список «оранжевой зоны». По возвращению из этих стран для всех граждан – и для привитых и для переболевших, обязательным был двухнедельный карантин. Срок мог быть сокращен до десяти дней, если будут получены два отрицательных теста на COVID-19.



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