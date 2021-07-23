

Гарибашвили продолжает истерить по отношению к критическим СМИ

23.07.2021 16:02





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с резкой критикой отдельных СМИ, назвав их журналистов «насильниками» и «партийными активистами».



Сегодня у премьера произошел настоящий конфликт с корреспондентами телеканалов, редакционная политика которых отличается критикой правящей партии «Грузинская мечта». После беспорядков в Тбилиси 5 июля эти СМИ требуют отставки кабинета Гарибашвили. Сам глава правительства находится в режиме бойкота и не отвечает на их вопросы.



«Вы должны положить конец этой лжи и насилию. В данном случае я говорю с теми людьми, которые являются вашими управляющими. К сожалению, телевидения превратились в подразделения партийных организаций. Вся та фальшь, которую мы увидели за последние дня, организована только ради проведения узкопартийных интересов», — заявил Гарибашвили журналистам по окончанию презентации 10-летнего плана министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.



Такой ответ премьера последовал на вопросы, которые касались событий 5 июля, когда пострадали более полусотни сотрудников СМИ, освещавших гомофобную акцию. Кроме того, журналисты просили Гарибашвили оценить поступок главы Минкультуры Грузии Теи Цулукиани, которая накануне вырвала микрофон из рук корреспондентки «Мтавари» Эммы Гогохия.



Гарибашвили подчеркнул, что все причастные к беспорядкам задержаны. Одновременно, по его словам, после прихода к власти «Грузинской мечты», СМИ в стране были освобождены от политического давления.



«Все насильники наказаны, все насильники пойманы. Во время вашей власти государство было насильником. Вы представляете «Национальное движение». Все вы во время Саакашвили были насильниками как над телевидениями, так над бизнесом, над гражданами, над всеми. Если на улице произошла какая-то ссора, государство пресекло это и поймало всех насильников. Это главное», — заявил Гарибашвили.



Он также отдельно обратился к журналисту телеканала «Формула», который заявил, что Гарибашвили «поощряет насилие» и ведет себя постыдно.



«Сейчас вы применяете насилие против меня, это насилие и агрессия… Вы должны быть в партии, на передовой линии. Хочу видеть вас в парламенте. Вы – обыкновенный партийный активист», — сказал Гарибашвили.



В ходе беспорядков 5 июля пострадали 53 сотрудника СМИ. По последним данным, полиция задержала 28 человек, причастных к нападениям на журналистов и офисы НПО.



Один из пострадавших, оператор телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице. В МВД Грузии не исключают, что Лашкарава скончался из-за передозировки наркотическими препаратами. Его коллеги и семья, не верят предварительной версии следствии, обвиняя власти в фальсификации материалов дела и попытках дискредитировать оператора.



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