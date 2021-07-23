

Мэрия Тбилиси: На рекламу постов Каладзе не будут выделяться средства из бюджета

23.07.2021 16:59





Посты на официальной странице мэра столицы Кахи Каладзе будут рекламироваться на его личные средства. Об этом сообщает мэрия Тбилиси.



В муниципалитете отметили, что в соцсети страницы Каладзе и мэрии существуют раздельно.



«Посты, размещенные на официальной странице мэра Тбилиси Кахи Каладзе, рекламируются на его личные средства, и бюджетные средства на эти услуги выделены не будут. Мы поясним, что в целях информирования населения о деятельности муниципальных служб, гамгеоб и созданных при мэрии юридических лиц из городского бюджета были израсходованы следующие средства на спонсирование публикаций на 33 официальных страницах социальных сетей: в 2018 году - 137 139,41 лари; в 2019 году - 143 590,42 лари; в 2020 году - 58 117 лари; в 2021 году - 15 028 лари», - сказали в мэрии Тбилиси.



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