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Премьер-министр поручил соответствующим ведомствам обеспечить доступ к вакцинам
23.07.2021 17:21
На заседании Межведомственного координационного совета под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили сегодня обсуждался ход процесса иммунизации и необходимость расширения доступа к вакцинам. Информацию об этом распространяет пресс-служба Администрации правительства.
Глава правительства поручил соответствующим ведомствам в кратчайшие сроки принять соответствующие меры для расширения доступа граждан к вакцинам, в том числе с географической точки зрения.
Для этого планируется мобилизовать сельские амбулатории, а также подготовить центры массовой вакцинации в торговых центрах крупных городов. Всего в стране мобилизовано 2 миллиона доз 4 видов вакцин, авторизованных Всемирной организацией здравоохранения, и важно, чтобы процесс вакцинации проводился еще быстрее, чтобы страна не столкнулась с опасностью резкого обострения эпидситуации и необходимости повторного введения ограничений.
Вместе с тем, согласно решению Межведомственного координационного совета, к списку стран, граждане и резиденты которых могут въезжать в Грузию на основании отрицательного ответа на PCR-теста, добавились Ливан и Иордания.
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