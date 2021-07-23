

Минздрав просит пройти регистрацию для получения второй дозы «Пфайзер» до 12:00 24 июля

23.07.2021 20:42





По заявлению министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, если граждане не пройдут регистрацию на вторую дозу «Пфайзера» до 12:00 24 июля, то они автоматически будут зарегистрированы в тех же учреждениях, где была сделана первая доза вакцины.



Об этом министр заявила на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета.



Однако, как отметила Тикарадзе, граждане смогут сменить клинику и дату прививки.



«Сегодня возобновится регистрация на вторую дозу «Пфайзер» и будет возможность забронировать желаемую дату с 26 июля по 14 августа включительно в 37 клиниках. Вы знаете, что рекомендация для получения второй дозы вакцины «Пфайзер» составляет 21 день. Мы просим граждан пройти регистрацию для получения второй дозы «Пфайзер» до 12:00 24 июля, в ином случае они будут автоматически зарегистрированы в той же клинике, где получили обслуживание при первой прививке. Но здесь мы даем гражданам возможность гибкости, и после получения этой брони у них будет возможность изменить желаемую дату и клинику сравнительно позже», - заявила Екатерина Тикарадзе.



Кроме того, как пояснила министр министра, граждане, которые предварительно пройдут регистрацию на вторую дозу, в случае получения отрицательного ответа должны обращаться на горячую линию клиник или 144 3.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





