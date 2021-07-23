

В Грузии от коронавируса привили первого ребенка

23.07.2021 20:48





Педиатр и член Национальной группы технических консультантов по иммунизации Темур Микерадзе заявил, что в порядке исключения вакциной Pfizer был привит его 12-летний пациент.



По словам Микеладзе, основная причина распространения коронавируса среди детей заключается в том, что они относятся к непривитой группе, и он надеется, что после получения доз соответствующей вакцины вакцинация будет распространена и на эту возрастную группу.



«На данном этапе детей следует рассматривать как т.н непривитый слой. Как вы знаете, вакцинация этой возрастной группы проводится в нескольких странах, и моим пациентом был 12-летний ребенок с особыми показаниями, которому была сделана прививка вакциной Pfizer.



Я надеюсь, что когда у нас будут дозы, вакцинация охватит и эту возрастную группу.



Что касается распространения вируса, разумеется, среди детей вирус также распространяется, потому что они непривиты и, соответственно, являются наиболее уязвимой группой на данном этапе. Распространение вируса такое же - в пределах 10-11%. То есть, если инфицировано до 3000 человек, до 300 - это дети.



Наша главная цель (педиатров, семейных врачей) - обеспечить максимальное и динамичное наблюдение за детьми на дому», - заявил Темур Микеладзе.



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