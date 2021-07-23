Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минздрав: Увеличилась пропускная способность портала для регистрации на вакцинацию


23.07.2021   20:52


Модуль электронного портала регистрации на вакцинацию был обновлен. По информации Минздрава, его пропускная способность значительно увеличилась, что означает снижение риска "зависания" веб-портала от большого количества посещений страницы пользователями.

Изменился и метод регистрации. Окончательное подтверждение предварительного бронирования будет доставлено гражданам в течение 24 часов в виде короткого текстового сообщения (СМС).

В Минздраве уточнили, что прививку второй дозой вакцины Pfizer необходимо забронировать до 12:00 субботы, иначе регистрация граждан будет проведена в автоматическом режиме.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна