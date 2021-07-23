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Минздрав: Увеличилась пропускная способность портала для регистрации на вакцинацию
23.07.2021 20:52
Модуль электронного портала регистрации на вакцинацию был обновлен. По информации Минздрава, его пропускная способность значительно увеличилась, что означает снижение риска "зависания" веб-портала от большого количества посещений страницы пользователями.
Изменился и метод регистрации. Окончательное подтверждение предварительного бронирования будет доставлено гражданам в течение 24 часов в виде короткого текстового сообщения (СМС).
В Минздраве уточнили, что прививку второй дозой вакцины Pfizer необходимо забронировать до 12:00 субботы, иначе регистрация граждан будет проведена в автоматическом режиме.
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