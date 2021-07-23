

В Тбилиси возник дефицит коек для ковид-пациентов

23.07.2021 21:46





Минздрав Грузии сообщил об острой нехватке мест для ковид-пациенов в клиниках Тбилиси.



«Койки добавляются повсюду. Сегодня дефицитным считается только Тбилиси. В регионах свободны 1 258 коек. Мне известно, что, к сожалению, есть проблема в связи с педиатрическими местами и идет интенсивная работа», — сказала сегодня на брифинге глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.



По ее словам, параллельно увеличивается число мест и в ковид-гостиницах, где размещают пациентов, которые не нуждаются в госпитализации, но желают круглосуточно оставаться под наблюдением врачей до полного выздоровления. Туда же переводят граждан, состояние которые улучшается, и они могут покинуть стационары. В целом в ближайшие дни в ковид-гостиницах дополнительно будет мобилизовано 400 мест.



«На сегодняшний день идет интенсивная мобилизация ковид-гостиниц для того, чтобы такие пациенты не попали в клиники, а были переведены в ковид-гостиницу и находились под наблюдением врачей», — отметила Тикарадзе.



В Грузии за минувшие сутки было выявлено 2 460 новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас от ковида в стране лечатся 21860 граждан, из которых 4 780 пациентов проходят лечение в больницах, а 1 487 остаются в ковид-гостиницах.



В клиниках страны заняты более 80% мест, а в ковид-гостиницах – более 50%. О дефиците аппаратов ИВЛ сообщений не поступает. В реанимации сейчас находятся 205 человек, инфицированных коронавирусом.



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