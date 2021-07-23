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Лидер ЕНД Ника Мелия выдвигается кандидатом в мэры Тбилиси в паре с Элене Хоштария
23.07.2021 21:55
«Национальное движение» не будет выдвигать мажоритарных кандидатов ни в одном районе.Как заявил в своем обращении к общественности кандидат в мэры Тбилиси от партии и части оппозиции Ника Мелия, «Национальное движение» поддержит кандидатов, отобранных по многопартийному соглашению.
При этом Мелия пояснил, что сам он будет кандидатом в мэры Тбилиси, вице-мэра выдвинет «Гирчи - больше свободы», а кандидатом на пост председателя сакребуло выбрана Элене Хоштария.
«Наша партия не будет выдвигать мажоритарных кандидатов нигде, ни в одном районе и поддержит кандидатов по общему, многопартийному соглашению ...
Сегодня я и Элене Хоштария выступаем как представители многопартийной коалиции. Я как кандидат в мэры от моего движения, «Гирчи - больше свободы», которое в ближайшем будущем представит вице-мэра, и Элене, как кандидат на пост председателя сакребуло от своего движения», - заявил Мелия.
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