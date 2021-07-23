

ЕНД не будет выдвигать кандидатов в мажоритарные дпутаты в Тбилиси

23.07.2021 22:07





ЕНД не будет выдвигать кандидатов в мажоритарии в Тбилиси. Об этом заявил сегодня кандидат в мэры столицы Ника Мелия на презентации кандидатов на посты мэра столицы и председателя Сакребуло (городского собрания), а также вице-мэра.



«Я заявляю, что наша партия не будет выдвигать кандидатов в мажоритарии ни в одном районе Тбилиси и поддержит кандидатов по общему многопартийному соглашению», - заявил председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.



По словам Ники Мелия, сейчас время единой борьбы и победы. Как подчеркнул оппозиционер, сейчас важно, чтобы партии оставили узкие партийные интересы и продемонстрировали обществу свое единство.



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