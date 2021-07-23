|
|
|
ЕНД не будет выдвигать кандидатов в мажоритарные дпутаты в Тбилиси
23.07.2021 22:07
ЕНД не будет выдвигать кандидатов в мажоритарии в Тбилиси. Об этом заявил сегодня кандидат в мэры столицы Ника Мелия на презентации кандидатов на посты мэра столицы и председателя Сакребуло (городского собрания), а также вице-мэра.
«Я заявляю, что наша партия не будет выдвигать кандидатов в мажоритарии ни в одном районе Тбилиси и поддержит кандидатов по общему многопартийному соглашению», - заявил председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
По словам Ники Мелия, сейчас время единой борьбы и победы. Как подчеркнул оппозиционер, сейчас важно, чтобы партии оставили узкие партийные интересы и продемонстрировали обществу свое единство.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна