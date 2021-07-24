

Гия Хухашвили: Вероятность второго тура в Тбилиси высока

24.07.2021 13:08





Вероятность второго тура высока. Если Каха Каладзе очень увлечется оскорблением других конкурентов, он может так рассердить электорат других партий, что они склонятся к Мелия, - об этом эксперт Гия Хухашвили заявил в беседе с «IPN» по поводу решения одной части оппозиции, согласно которому кандидатом в мэры Тбилиси будет Ника Мелия, кандидатом в председатели муниципального собрания (сакребуло) – Элене Хоштария, а в качестве вице-мэра рассматривается Зураб Джапаридзе.



Как отметил Хухашвили, упомянутые кандидаты на выборах самоуправления 2021 года выйдут в финал, однако, трудно сказать, каким будет этот финал.



«Если Каха Каладзе очень увлечется оскорблением других конкурентов, а как мы видим, для властей не составляет труда оскорблять конкурентов и говорить языком ненависти, он может так рассердить электорат других партий, что они склонятся к Мелия, или же может случиться наоборот. Следует учитывать многие факторы.



Наверное, некоторое преимущество есть у Кахи Каладзе, что подразумевает административный ресурс, определенные технологии и матрицу, анти-Мишу», - отметил Хухашвили.



Для справки, кандидатом в мэры Тбилиси от одной части оппозиции будет Ника Мелия, кандидатом в председатели сакребуло – Элене Хоштария, а в качестве вице-мэра рассматривается Зураб Джапаридзе.



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