

Котэ Кемулария: «Трибуна» поддержит Нику Мелия как кандидата от объединенной оппозиции

24.07.2021 16:43





Политическое движение «Трибуна» поддержит Нику Мелия как кандидата объединенной оппозиции, — заявил представитель партии Котэ Кемулария.



По мнению Кемулария, именно коалиционный подход является выходом из сложившейся в стране ситуации.



«Вот почему это должно получить поддержку. Взять тот же подход ведущей оппозиционной силы — «Национального движения», что оно не будет выдвигать мажоритариев в Тбилиси и во многих регионах. Мы уже встречались и обсуждали это. ,



Наша и другие малые партии также имеют лидеров в разных районах. Именно эти местные элиты, люди, которые сегодня, несомненно, завоюют поддержку, будут представителями объединенной коалиционной силы, которую мы видим в большинстве регионов, включая Тбилиси. — сказал Котэ. Кемулария.





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