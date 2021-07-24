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Котэ Кемулария: «Трибуна» поддержит Нику Мелия как кандидата от объединенной оппозиции
24.07.2021 16:43
Политическое движение «Трибуна» поддержит Нику Мелия как кандидата объединенной оппозиции, — заявил представитель партии Котэ Кемулария.
По мнению Кемулария, именно коалиционный подход является выходом из сложившейся в стране ситуации.
«Вот почему это должно получить поддержку. Взять тот же подход ведущей оппозиционной силы — «Национального движения», что оно не будет выдвигать мажоритариев в Тбилиси и во многих регионах. Мы уже встречались и обсуждали это. ,
Наша и другие малые партии также имеют лидеров в разных районах. Именно эти местные элиты, люди, которые сегодня, несомненно, завоюют поддержку, будут представителями объединенной коалиционной силы, которую мы видим в большинстве регионов, включая Тбилиси. — сказал Котэ. Кемулария.
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