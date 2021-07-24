

В Грузии признали неконституционной единую систему оплаты за электричество, воду и вывоз мусора

24.07.2021 17:48





Конституционный суд (КС) Грузии запретил отключать в Тбилиси электроэнергию за неоплату других коммунальных счетов, если возможно отключить неоплаченную услугу индивидуально.



До сих пор в Тбилиси в случае неоплаты счетов за вынос мусора и воду отключали электроэнергию. Именно это положение в суде оспорила Анна Пирцхалашвили, она обратилась с иском в КС, потребовав упразднения нормы еще в 2017 году. Ответчиками выступали парламент Грузии и Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения Грузии



КС частично удовлетворил иск Пирцхалаишвили. По мнению суда, неприемлемо ограничивать подачу электроэнергии за неуплату других коммунальных услуг, если есть возможность ограничить подачу других коммунальных услуг индивидуально без вреда соседям.



Тем не менее, суд признал легитимным отключение электроэнергии при просрочке счетов за вынос мусора и водоснабжения в том случае, если в индивидуальном порядке отключить свет невозможно.



Таким образом, в Тбилиси электроэнергию будут отключать в случае неоплаты счетов за мусор. В случае просрочки счета за воду, электроэнергию отключат только в старых многоквартирных домах. В частном секторе и новостройках, где есть возможность индивидуального отключения должникам будут отключать воду, а не свет.



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