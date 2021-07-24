

Гахария: Подавать ли Ираклию Гарибашвили в отставку, решать ему

24.07.2021 19:16





Подавать ли Ираклию Гарибашвили в отставку, решать ему. Это ответственность всех людей, всех восокодолжностных лиц перед обществом и сторонниками. Я принял свое решение и Гарибашвили пусть принимает свое решение, - об этом заявил журналиста учредитель партии «За Грузию» Георгий Гахария, отвечая на вопрос о том, должен ли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подать в отставку.



Вместе с тем, Гахария ответил на вопрос и по поводу предвыборной кампании, отметив, что сегодня сложилась такая обстановка, при которой руководящие лица «Грузинской мечты» и «Национального движения» «созвучно подпитывают друг друга».



Что касается комиссии по событиям, произошедшим в Тбилиси 5 июля, Гахария говорит, что до того, пока комиссия начнет работать, необходимо заслушать премьер-министра и главу МВД.



«Следственная комиссия – это один из инструментов парламентской работы. До следственной комиссии, если спросить меня, парламент должен заслушать министра внутренних дел, премьер-министра и всех соответствующих должностных лиц. После этих слушаний, должны быть использованы все инструменты, которыми располагает парламент, чтобы было окончательно расследовано до уровня заказчиков, что именно произошло 5 июля, особенно это касается системных и организованных нападений на журналистов. Разумеется, мы примем участие во всех этих инструментах», - завил Гахария.



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