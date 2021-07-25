

В Грузии подтверждено 2 061 новый случай инфицирования коронавирусом

25.07.2021 12:38





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 31 204 теста, отсюда 14 631 на антигены и 16 573 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 2 061 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 402 759.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 24 июля, дневной показатель положительности составляет 6.6%, за последние 14 дней – 5.66%, а за 7 дней - 6.3%.



За последние сутки выздоровели 1 654 лица, в целом же количество выздоровевших выросло до 373 088.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 23 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 688 человек.



Из выявленных за сутки 2 061 нового случая коронавируса 1 030 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии - 299, в Имеретии - 190, в Квемо Картли – 120, в Шида Картли – 62, в Гурии – 35, в Самегрело и Земо Сванетии – 89, в Кахетии – 128, в Мцхета-Мтианети - 62, в Самцхе-Джавахети – 41, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 5.



На данном этапе в Грузии 23 957 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 5 069 человек, в том числе в Тбилиси – 2 805, в Аджарии – 451, в Имеретии – 642. Тяжелых пациентов – 947, в том числе в Тбилиси - 449, в Аджарии – 65, в Имеретии – 220. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 210 лиц, в том числе в Тбилиси - 155, в Аджарии – 5, в Имеретии – 12.



В клинических гостиницах находятся 1 697 человека, в том числе в Тбилиси – 908, в Аджарии – 499. На дому лечатся 17 191 человек.



В карантинном пространстве 71 человек, в том числе в Тбилиси - 61, в Аджарии - 10.



На данном этапе на самоизоляции находится 16 686 человек, в том числе в Тбилиси – 5 827 лиц, в Аджарии – 2 777, в Имеретии – 1 980.



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