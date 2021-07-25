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Болгария закрылась для граждан Грузии
25.07.2021 12:46
Согласно приказу министра здравоохранения Болгарии от 24 июля 2021 года, с 26 июля граждане Грузии не смогут въезжать на территорию Болгарии. Об этом говорится в информации, распространенной посольством Грузии в Болгарии.
«Приказ не распространяется на приезжающих из Грузии граждан Болгарии, резидентов и членов их семей, которые для въезда в страну должны обязательно предоставить отрицательный результат PCR-теста, сделанного в последние 72 часа, независимо от того, прошли ли они полный курс вакцинации», - отмечается в заявлении посольства.
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