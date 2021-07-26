

Лев Лещенко отдыхает в гостинице Иванишвили - СМИ

26.07.2021 12:16





Приближенный к российской политической элите певец Лев Лещенко отдыхает в Грузии, в гостинице, принадлежащей миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. С таким утверждением сегодня вечером выступил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.



По словам Гварамия, певца принимают на самом высоком уровне, несмотря на то что по закону Лещенко не должен посещать Грузию из-за своих выступлений с концертами в Абхазии.



Оппозиционной телекомпании пока не удалось заснять кадры, которые бы подтвердили, что Лев Лещенко находится на черноморском побережье Грузии. Однако «Мтавари» утверждает со ссылкой на свои источники, что принять гостя из Москвы поручили депутату парламента от «Мечты» Беке Одишария и Лексо Тамазашвили – это брат жены премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



«Вчера Лев Лещенко находился в Батуми, в ресторане «Асканели», который специально для него закрыли. Сегодня Лев Лещенко находится в гостинице «Параграф». Его принимают владелец гостиницы Бидзина Иванишвили, а также брат жены премьер-министра Лексо Тамазашвили и фаворит [мэра Тбилиси] Кахи Каладзе в парламенте, мажоритарный депутат от Крцаниси-Мтацминдского района Бека Одишария», — сказал Гварамия в программе «Акценты».



«Эти люди принимают человека, который в Абхазии на абхазском языке пел, поздравляя с независимостью… Выпустите господина Лещенко из номера, сколько можно держать его взаперти, мы все равно сумеем его заснять», — возмутился Гварамия.



Приезд в Грузию российских политиков и представителей шоу-бизнеса неоднократно становился причиной протестов. Последний такой случай произошел 31 марта 2021 года, когда известный журналист Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, несмотря на то, что в Грузии действовали строгие ковид-ограничения и рестораны по вечерам были закрыты.



Тогда до трехсот активистов устроили шумную акцию под окнами гостиницы, где остановился Познер и его гости. Поводом для возмущения стали высказывания известного журналиста об Абхазии: Познер в 2017 году в интервью грузинской телекомпании «Имеди» сказал, что «Грузии никогда не вернуть Абхазию». На фоне протестов утром 1 апреля Познер и его спутники покинули Тбилиси тем же чартерным рейсом, на котором прибыли в страну.



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