

Министр экономики подтверждает пребывание Льва Лещенко в Грузии

26.07.2021 13:09





Министр экономики Грузии Натия Турнава подтвердила пребывание российского певца Льва Лещенко на отдыхе в Грузии.



"Мы всегда приветствуем, и особенно сегодня, когда царит пандемия, прибытие туристов со всего мира, в том числе из соседних нам стран. В том числе российских туристов. Исходя из этого, не стоит ажитировать эту тему. Если есть проблемы с законодательстовм, обращайтесь к соответствующему органу. По моей информаци, [Лещенко] закон не нарушал", - заявила Турнава.



Напомним, что информацию о том, что Лев Лещенко находится в Грузии и остановился в принадлежащем грузинскому олигарху Бидзине Иванишвили гостинице "Параграф" распространил гендиректор телеканала "Мтавари Архи" Ника Гварамия.



По словам Гварамия, певца принимают на самом высоком уровне, несмотря на то что по закону Лещенко не должен посещать Грузию из-за своих выступлений с концертами в Абхазии.



Оппозиционной телекомпании пока не удалось заснять кадры, которые бы подтвердили, что Лев Лещенко находится на черноморском побережье Грузии. Однако «Мтавари» утверждает со ссылкой на свои источники, что принять гостя из Москвы поручили депутату парламента от «Мечты» Беке Одишария и Лексо Тамазашвили – это брат жены премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



«Вчера Лев Лещенко находился в Батуми, в ресторане «Асканели», который специально для него закрыли. Сегодня Лев Лещенко находится в гостинице «Параграф». Его принимают владелец гостиницы Бидзина Иванишвили, а также брат жены премьер-министра Лексо Тамазашвили и фаворит [мэра Тбилиси] Кахи Каладзе в парламенте, мажоритарный депутат от Крцаниси-Мтацминдского района Бека Одишария», — сказал Гварамия в программе «Акценты».



«Эти люди принимают человека, который в Абхазии на абхазском языке пел, поздравляя с независимостью… Выпустите господина Лещенко из номера, сколько можно держать его взаперти, мы все равно сумеем его заснять», — возмутился Гварамия.



Российский певец Лев Лещенко посетил оккупированный Россией грузинский регион Абхазию в 2013 году. Тогда абхазы праздновали пятилетие со дня признания независимости Абхазии Россией. По этому поводу состоялся праздничный концерт, в котором Лещенко принят участие исполнив абхазскую песню "Ауардын".



"Для меня большая честь выступать в этом славном городе Сухуме, где мы любили, дружили, куда мы приезжали за теплом, за солнцем. Поздравляю вас с праздником признания. Желаю вам мира и счастья!" - сказал Лев Лещенко.



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