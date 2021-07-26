

Россия vs Украина – Где наше не пропадало!

26.07.2021 13:31



Сергей Михеев



В жизни всегда что-то происходит впервые. Россия наконец вспомнила о международном праве. Страна, которая совсем недавно громогласно заявила, что ее законы выше международного права, вдруг вспомнила, что для решения межгосударственных разногласий и претензий, существует международный суд. Это тот суд, который является частью международной системы правосудия, которую наша страна – Россия - нагло игнорирует и не признает их решения. Об этом знают во всем мире, в том числе и у нас – в России. Разница лишь в отношениях к такому явлению. Если остальная часть мира критикует нас, то мы высокомерно, гордо поднятой головой смотрим на них указывая на нашу конституцию, в силу которой, международное право и решения международного суда для нас не являются указом. Да, как всегда – у нас свои понятия. К примеру, в феврале 2021 года ЕСПЧ принял обеспечительные меры и потребовал от России немедленно отпустить политика Алексея Навального, но Россия категорически отказалась выполнять требование. Поводом такому действию Москвы стало внесенные в 2020 году изменение в Конституцию страны, по которому на законодательном уровне закреплено верховенство российского законодательства над международным.



Точное определение действию Кремля дал министр юстиции Украины Денис Малюська: "Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - все мифы российской пропаганды были выложены в суд. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь - у них будет дополнительная медиа-площадка для "промывания мозгов" и медиа-повод. Но с юридической точки зрения их ждет неизбежное поражение". А советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию УНИАН жалобу России на Украину назвал "эталоном цинизма без юридической перспективы и практического смысла, кроме пропагандистского".



Вернемся к сути вопроса. 22 июля стало известно, что Россия в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) внесла межгосударственный иск против Украины. Такие иски редки. В основном в ЕСПЧ жалобы подаются НПО, отдельными или группами лиц, а также разными компаниями. Межгосударственные иски, подача которых предусмотрена статьей 33 Европейской конвенции о правах человека, так редки, что начиная с 1953 года их всего менее тридцати, тринадцать из которых против России – четыре от Грузии, и девять от Украины.



Видимо, наши власти решили неким образом компенсировать собственное «упущение», и предъявили Украине претензии из десяти пунктов:



1. Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;

2. "Практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;

3. Дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

4. Дискриминация российского бизнеса;

5. Гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации";

6. Лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

7. Блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

8. Нападения на дипломатические представительства России;

9. Крушение самолета "Малайзийских авиалиний" 17 июля 2014 года "вследствие не закрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий";

10. "Отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".



Иск от лица России подан Генпрокуратурой РФ, на сайте которой говорится, что подача жалобы призвана "привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями". Интересно будет узнать реакцию Генпрокуратуры, если от ЕСПЧ получат отказ принять дело к рассмотрению ссылаясь на нашу Конституцию, в силу которого мы отрицаем верховенство международного права?! Если серьезно, то ЕСПЧ принял жалобу, но не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину. ЕСПЧ отклонил соответствующее ходатайство РФ. В Европейском суде не увидели "серьезного риска причинения непоправимого вреда основному праву в нарушениях, изложенных в жалобе РФ к Украине".



Циничность и наглость всех пунктов претензий к Украине попросту зашкаливает. В Кремле, наверное, вспомнили русскую поговорку "где наше не пропадало!" и решили упростить себе задачу – поменяли местами названия государств, и "отфутболили" все претензии Украины к России обратно в Киев, а то, что они не имеют под собой никакой реальной почвы, для нашего правительства не существенно. Для заседателей в Кремле не имеет значение, что по международному праву, по которому действует Европейский суд, Крым, Луганск и Донбасс, аннексию и оккупацию которых осуществляет Москва, являются территориями Украины, признанными все тем-же международным правом, а Россия является страной оккупантом. Но для наших государственных мужей ведь законы не писаны.



Особенно кощунственным выглядит обвинение Украины в крушении малайзийского "Боинга" в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. По мнению российских властей, Киев несет ответственность за эту трагедию, поскольку не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий. Это несмотря на то, что Международная следственная группа под руководством Нидерландов пришла к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбила военная ракета серии 9М38, выпущенная из ракетно-зенитного комплекса "Бук", а ЗРК находился на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО РФ под Курском и вскоре после трагедии был транспортирован обратно через границу на территорию РФ. Российская власть стремится переложить свою вину за смерть 298 пассажира малайзийского "Боинга" на Украину, хотя следы крови ведут прямиком в Кремль.



Ни одной критики не выдерживает второй пункт жалобы о "Практике подавления свободы слова и преследования инакомыслящих". Оказывается, Генпрокуратура России "…вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский суд по правам человека", так как Украиной нарушаются права "…гарантированные Конвенцией и протоколами к ней". Самое циничное в этом пункте заявления то, что оказывается "…Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека". Такое заявление делает Генпрокуратура страны, где само понятие "права человека", "свобода слова", "свобода волеизъявления", и главное - "права на жизнь" – вообще не существует, а выжившие инакомыслящие сидят в тюрьмах, или бежали из страны.



Мы снова все проблемы, вместо того чтобы их решать, стараемся переложить «с больной головы на здоровую». Никак не хотят понять в Кремле, что такая политика - прямая дорога к международному отчуждению и изоляции. Такой путь ни к чему хорошему не приведёт ни правительство, ни страну, ни народ. Правительство окончательно потеряет всякую поддержку как внутри страны, так и за её пределами. Народ потеряет возможность построить демократическое общество, а страна неминуемо превратится в страну - изгоя. Перспектива мрачная, но, к сожалению, реальная.



У Евгения Петросяна есть такая шутка – "Смотрите на мир веселыми глазами, а наступив на грабли, наслаждайтесь фейерверками!". Видимо нам эти "фейерверки" так понравились, что на грабли стали наступать часто и с удовольствием.



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