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Парламент не смог избрать председателя и членов ЦИК и в этот раз


26.07.2021   15:15


Парламент Грузии не смог избрать председателя и членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и 90-голосным кворумом.

Кандидаты в председатели и члены в ЦИК, представленные президентом Грузии, в третий раз провалились при голосовании, проведенном с кворумом 3/5.

Вместе с тем, исходя из результатов голосования, стало очевидно, кого изберет правящая команда большинством полного состава. Это: Георгий Каландаришвили, Гия Цацашвили и Майя Заридзе.

Результаты же сегодняшнего голосования таковы:

Кандидаты в председатели ЦИК:

Георгий Каландаришвили 81 – «за», 7 – «против»;

Георгий Сантуриани 3 – «за», 8 – «против».

Кандидаты в члены ЦИК:

Гия Цацашвили 77 – «за», 7 – «против»;

Лела Талиури 17 – «за», ни одного «против».

Тамар Сартания 14 – «за», 5 – «против».

Майя Заридзе 78 – «за», 5 – «против».

Ввиду 76-голосного кворума, они будут избраны сроком на 6 месяцев.

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