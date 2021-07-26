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Парламент не смог избрать председателя и членов ЦИК и в этот раз
26.07.2021 15:15
Парламент Грузии не смог избрать председателя и членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и 90-голосным кворумом.
Кандидаты в председатели и члены в ЦИК, представленные президентом Грузии, в третий раз провалились при голосовании, проведенном с кворумом 3/5.
Вместе с тем, исходя из результатов голосования, стало очевидно, кого изберет правящая команда большинством полного состава. Это: Георгий Каландаришвили, Гия Цацашвили и Майя Заридзе.
Результаты же сегодняшнего голосования таковы:
Кандидаты в председатели ЦИК:
Георгий Каландаришвили 81 – «за», 7 – «против»;
Георгий Сантуриани 3 – «за», 8 – «против».
Кандидаты в члены ЦИК:
Гия Цацашвили 77 – «за», 7 – «против»;
Лела Талиури 17 – «за», ни одного «против».
Тамар Сартания 14 – «за», 5 – «против».
Майя Заридзе 78 – «за», 5 – «против».
Ввиду 76-голосного кворума, они будут избраны сроком на 6 месяцев.
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