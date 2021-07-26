

МВД Грузии: Лев Лещенко покинул Грузию

26.07.2021 16:42





Российский певец Лев Лещенко находившийся в Грузии, покинул страну без проблем, сообщили в МВД Грузии.



В ведомстве отметили, что в его документах не фиксировалось посещение Абхазии.



Ранее депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе заявила журналистам, что Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.



«Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.



Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии.



По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».



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