

Премьер-министр Индии почтил священные мощи царицы Кетеван и поблагодарил Гоа за сохранение её святынь

26.07.2021 16:47





Премьер-министр Индии Нарендра Моди почтил священные мощи царицы Кетеван и поблагодарил Гоа за сохранение её святынь.



Информацию об этом распространяют индийские СМИ.



Глава правительства Индии подчеркнул, насколько эмоционально отношение населения Грузии к царице Кетеван.



По словам Нарендра Моди, передача священных мощей царицы Кетеван была интересным и эмоциональным событием для Грузии, которое придает новые силы индийско-грузинской дружбе. Моди также отметил, что слова похвалы, произнесенные Индией на этой церемонии, были очень запоминающимися. Премьер-министр Индии говорил на эту тему в радиопрограмме «Ман Ки Баати», в ходе которой Нарендра Моди ежемесячно обращается к населению.





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