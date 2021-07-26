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Премьер-министр Индии почтил священные мощи царицы Кетеван и поблагодарил Гоа за сохранение её святынь
26.07.2021 16:47
Премьер-министр Индии Нарендра Моди почтил священные мощи царицы Кетеван и поблагодарил Гоа за сохранение её святынь.
Информацию об этом распространяют индийские СМИ.
Глава правительства Индии подчеркнул, насколько эмоционально отношение населения Грузии к царице Кетеван.
По словам Нарендра Моди, передача священных мощей царицы Кетеван была интересным и эмоциональным событием для Грузии, которое придает новые силы индийско-грузинской дружбе. Моди также отметил, что слова похвалы, произнесенные Индией на этой церемонии, были очень запоминающимися. Премьер-министр Индии говорил на эту тему в радиопрограмме «Ман Ки Баати», в ходе которой Нарендра Моди ежемесячно обращается к населению.
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