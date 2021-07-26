

Еще один обвиняемый в насилии над съемочной группой «ТВ Пирвели» приговорен к заключению

26.07.2021 16:51





Еще один обвиняемый в нападении на съемочную группу «ТВ Пирвели» был приговорен к лишению свободы в качестве меры пресечения. Гига Гигуашвили обвиняется в насилии в отношении оператора Лексо Лашкарава и журналистки Миранды Багатурия.



Речь идет о событиях 5 июля, во время которых более 50 представителей СМИ подверглись физическому насилию на акции против «Тбилиси Прайда».



Обвинение требует заключения в отношении еще одного обвиняемого. Всего по этому делу обвиняемыми являются 29 человек, и все они взяты под стражу в качестве меры пресечения.





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