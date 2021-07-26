

Табуния: На сегодняшний день мобилизовано 6 000 коек для ковид-инфицированных

26.07.2021 17:04





На сегодняшний день для размещения инфицированных коронавирусом мобилизовано 6 000 коек, из которых 5 200 заняты. Эти данные указывают на то, что показатель загруженности высок, - заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



По ее же словам, скоро к коечному фонду добавится еще 1 500 мест.



«Всего мобилизовано 6 000 мест, из которых 5 200 заняты. Это означает, что сегодня показатель загруженности весьма высок. 216 из 6 000 – в реанимационных отделениях. Мобилизация продолжается ежедневно. На этой неделе у нас уже есть конкретная схема того, в какой день будет подключен дополнительный коечный фонд, поскольку очевидно, что необходимость этого будет. Нам помогут и гостиницы, и планируется, что в короткий срок добавится по меньшей мере 1 500 коек», - заявила Габуния.



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