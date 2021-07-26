

Парламент вернулся к рассмотрению вопроса о необходимости водительских прав для вождения мопедов

26.07.2021 20:41





После 2-летней паузы парламент Грузии вернулся к обсуждению изменений, которые планируется внести в закон «О дорожном движении».



Еще в мае 2019 года МВД Грузии представило законодательные изменения на пленарном заседании в первом чтении.



Одна из новшеств связана с регистрацией мопеда. Согласно действующему законодательству, мопед не регистрируется и для его управления водительское удостоверение не требуется. Согласно инициированному проекту, именно в связи с мопедом к водительским правам добавляется новая категория – АМ. Также добавляется категория А2, касающаяся мотоциклов средней мощности.



Управлять мопедом смогут лица, достигшие 16-летнего возраста и сдавшие соответствующий экзамен. А мотоциклами же средней мощности можно будет управлять с 18 лет.



По этим же изменениям, практическая часть экзамена на получение права управлять транспортным средством будет двухэтапным. Первый этап (специальные маневры) будет проводиться на закрытой экзаменационной площадке, как это происходит и сейчас, а в случае его успешной сдачи, второй этап будет проходить в условиях реального дорожного движения – на предварительно подобранных и утвержденных министром внутренних дел маршрутах.



С изменениями, запланированными в законе в этом направлении, парламент ознакомил заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе.



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