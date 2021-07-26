

Самадашвили: Лещенко – не рядовой певец, а является одной из составных частей пропагандисткой машины Кремля

26.07.2021 23:36





То, что Лещенко – не рядовой российский певец, а является одной из составных частей пропагандистской машины Кремля, знают все. И ответ, якобы система не обнаружила, что он нарушал закон об оккупации - это оскорбление, насмешка над обществом, - об этом член фракции «Лело – Партнерство для Грузии» Саломе Самадашвили заявила в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



Как отметила оппозиционный депутат, в связи с этим их фракция проведет встречу с заинтересованными лицами.



«Реально – это не был простой визит. Лещенко не просто приехал и уехал, а его здесь принимали. Это был не случайный визит. То, что он – не рядовой российский певец, а является одной из составных частей пропагандистской машины Кремля, я думаю, знают все. И ответ, якобы система не обнаружила, что он нарушал закон об оккупации - это оскорбление, насмешка над обществом.



Наша фракция планирует провести в ближайшее время соответствующую встречу, в том числе со всеми экспертами, работающими в этом направлении, с заинтересованными политиками, СМИ. Мы должны разработать стратегию, что может быть сделано, в том числе на уровне законодательных инициатив, поскольку мы видим, что такой стратегии у сегодняшних властей нет. Мы становимся все более и более оголенными перед той угрозой, что представляет собой российская стратегия и тактика нападения в отношении нашей страны», - заявила Самадашвили.



По ее мнению, сегодня страна не защищена от гибридных атак так, как никогда прежде.



«Когда идет речь о мягкой силе и гибридной войне, мы не видим защитных преград, которые должны защищать наши интересы… Такими уязвимыми и незащищенными относительно гибридных атак России, я думаю, наша страна никогда не бывала в прошлые годы, и это сможет изменить лишь смена власти», - заявила Самадашвили.



Российский певец Лев Лещенко уже покинул Грузию. Об этом «IPN» сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии. Как отметили в ведомстве, во время прохождения паспортного контроля при въезде в страну никаких погрешностей зафиксировано не было.



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