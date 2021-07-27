

В Беларуси исчез авиадиспетчер, посадивший самолёт с Протасевичем

27.07.2021 10:37





В Беларуси исчез авиадиспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, который, предположительно, вел переговоры с пилотами самолета Ryanair с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, пишет «Наша Нiва» со ссылкой на источники.



Галегов работал в «Белаэронавигации» как минимум с 2010 года. По данным издания, в начале июля после отпуска он должен был выйти на смену по заранее утвержденному расписанию, но на работе он не появился.



Коллега диспетчера сказал, что голос на опубликованной записи с инцидентом Ryanair принадлежит Олегу Галегову. По его словам, он давно его не видел.



«Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться и переживают: до него невозможно дозвониться, он удалил свои аккаунты в социальных сетях. Начальство официально ничего нам не сообщало. Но я за него особо не переживаю, думаю, он просто перестраховался и уехал. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», – сказал его коллега.



Заместитель гендиректора «Белаэронавигации» Иван Герловский, отвечая на вопросы журналиста издания, сначала сказал, что Галегов с июня в отпуске и он ничего не знает о его исчезновении или увольнении. После вопроса, почему у организации такие длительные отпуска, Герловский сказал: «Да мы, если честно говорить, звонили, спрашивали, где он находится, как он там [неразборчиво]».



«Наша Нiва» отмечает, что Олег Галегов – этнический грузин, в Минске он жил вместе с семьей. Другой его коллега предположил, что он уехал к родственникам в Грузию.



Журналисты не смогли дозвониться ни на домашний, ни на мобильный телефоны Галегова. Он, как выяснило издание, оставил аккаунт только в социальной сети Instagram, но изменил там никнейм, удалил всех подписчиков и закрыл профиль. Его жена также закрыла все профили в соцсетях.



В мае в Минске из-за ложного сообщения о минировании экстренную посадку совершил самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находились Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После того как самолет приземлился в аэропорту, их арестовали. По некоторым данным, власти Беларуси заставили самолет сесть в Минске, угрожая ему истребителем, а операция была санкционирована лично Лукашенко.



Глава Ryanair Майкл О'Лири ранее рассказывал о давлении на пилота самолета со стороны диспетчеров. По его словам, летному экипажу белорусские авиадиспетчеры сообщили о «реальной угрозе» и предупредили, что если он войдет в воздушное пространство Литвы, то «на борту самолета взорвется бомба».



Капитан воздушного суда, как утверждал О'Лири, неоднократно просил соединить его с операционным центром Ryanair в Варшаве, но диспетчеры ему в этом отказали. По его словам, лайнер мог приземлиться в Польше или других странах Прибалтики, пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось «серьезное давление», чтобы он приземлился именно в Минске.



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