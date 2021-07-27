

Республиканская партия не будет выдвигать кандидата в мэры Тбилиси

27.07.2021 11:10





Председатель «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе заявила, что представитель её партии не будет участвовать в борьбе за пост мэра Тбилиси. По её словам, она поддержит любого кандидата от оппозиции.



Георгий Гахария является одним из факторов, из-за чего Самнидзе думает, что на выборах не будет два полюса и будут выдвинуты альтернативные кандидаты.



«Гахария - один из игроков, у которого есть претензия привлечь не только избирателей «Грузинской мечты», но и оппозиции. По моим наблюдениям, он еще не может привлечь избирателей на оппозиционном поле, но если у наших оппозиционных избирателей не будет выбора, то какая-то их часть просто не пойдет на выборы или будет смотреть в сторону Гахария, если он успеет провести кампанию», - заявила Хатуна Самнидзе в эфире «Палитраньюс».



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