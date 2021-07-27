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Переболевшим коронавирусом рекомендуют вакцинироваться дважды
27.07.2021 13:02
В некоторых странах люди, переболевшие вирусом, вакцинируются только один раз. В основном это происходило, когда был большой дефицит вакцин, но сегодня большинство по-прежнему опирается на то, что переболевшим коронавирусом лучше сделать две инъекции, - об этом заявил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, сегодня и в Грузии переболевшие коронавирусом должны быть вакцинированы дважды.
Он также отметил, что QR-код вакцины, сделанной в Грузии, обыкновенно используется в других странах.
«Что касается QR-кода, он отлично читается, просто мы этим кодом не присоединены к пространству ЕС. Над этим вопросом работают соответствующие структуры вместе с МИД, и Грузия должна постепенно присоединиться к этому пространству», - сказал Гамкрелидзе.
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