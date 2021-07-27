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В клиниках Грузии увеличивается койко-места для ковид-инфицированных
27.07.2021 13:28
По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, в системе здравоохранения пока еще есть ресурс, связанный с коечным фондом.
Как он заявил после заседания Межведомственного координационного совета, число новых коек в различных клиниках увеличивается с каждым днем.
«Сегодня в больницах находятся более 5000 человек. Пока система здравоохранения выдерживает эту нагрузку. Во время пика, примерно в ноябре, у нас было развернуто 7-8 тысяч коек, поэтому ресурс у системы здравоохранения в плане коечного фонда пока есть, хоть это и сложно. Напряженно в плане вызова скорой, того же размещения, особенно в Тбилиси, но количество новых коек в различных клиниках растет с каждым днем. Вчера по поручению министра здравоохранения в больницах были остановлены т.н. плановые сервисы и больницы переходят на ургентные сервисы, соответственно, будет высвобожден еще коечный фонд», - сказал Гамкрелидзе.
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