|
|
|
Парламентская оппозиция встретилась с председателем ПАСЕ
27.07.2021 13:35
По заявлению одного из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе», председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс в курсе всех тем, волнующих общественность Грузии.
Как заявил Джапаридзе после встречи с Риком Дамсом, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы намерен высказать свою позицию по поводу последних событий.
«У него было много вопросов, вечером мы сможем продолжить разговор. Мы указали, что, к сожалению, «Грузинскую мечту» характеризует неуважение и нарушение договоренностей, что мы наблюдаем в условиях достигнутого при посредничестве ЕС соглашения. Необходимо оказание давления со стороны наших европейских друзей и партнеров, чтобы соглашение дорожной карты будущего Грузии было выполнено», — заявил Бадри Джапаридзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна