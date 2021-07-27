

Парламентская оппозиция встретилась с председателем ПАСЕ

27.07.2021 13:35





По заявлению одного из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе», председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс в курсе всех тем, волнующих общественность Грузии.



Как заявил Джапаридзе после встречи с Риком Дамсом, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы намерен высказать свою позицию по поводу последних событий.



«У него было много вопросов, вечером мы сможем продолжить разговор. Мы указали, что, к сожалению, «Грузинскую мечту» характеризует неуважение и нарушение договоренностей, что мы наблюдаем в условиях достигнутого при посредничестве ЕС соглашения. Необходимо оказание давления со стороны наших европейских друзей и партнеров, чтобы соглашение дорожной карты будущего Грузии было выполнено», — заявил Бадри Джапаридзе.





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