

Миссию наблюдателей Совета Европы пригласили в Грузию на выборы 2021 года

27.07.2021 14:47





Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс встретился с председателем парламента Грузии Кахой Кучава. По информации пресс-службы парламента, на встрече разговор коснулся работы грузинской делегации в Совете Европы и достигнутых результатов. Внимание было заострено на имплементации документа Шарля Мишеля.



Как заявил Рик Демс, в процессе выполнения соглашения должны принять участие все политические партии.



По данным пресс-службы парламента, одной из главных тем беседы были выборы местного самоуправления 2021 года и Каха Кучава пригласил на эти выборы миссию наблюдателей Совета Европы. «Председатель парламента также поблагодарил за работу, проделанную миссией наблюдателей на парламентских выборах 2020 года, и отметил, что данные ими рекомендации отражены в Избирательном кодексе.



Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях. Каха Кучава поблагодарил гостя за незыблемую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и этом направлении подчеркнул важность формата Парламентской ассамблеи Совета Европы. В завершение встречи Рик Демс получил согласие председателя парламента, быть главным спикером на конференции спикеров парламентов стран-членов Совета Европы, которая состоится в сентябре в Афинах», - отмечается в информации.





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