

Хёрбст: Премьер отрекся от ответственности во время нападения на «Тбилиси Прайд»

27.07.2021 14:50





Бывший посол США в Украине и директор Центра Евразии Атлантического Совета Джон Хёрбст заявил, что нападение на «Тбилиси Прайд» было преступлением, а премьер-министр Грузии своей реакцией на эти события отрекся от ответственности.



В беседе с Netgazeti дипломат также обратил внимание на тему интересов Вашингтона в Грузии и на Южном Кавказе, отметив, что заинтересованность США «может быть и должна быть более высокой».



«Нападение на «Тбилиси Прайд» было преступлением, а реакция премьер-министра — серьезным отречением от ответственности.



В условиях демократии право на мирный протест является критически важным. Спустя 30 лет после восстановления независимости, премьер-министр должен это осознать и действовать соответствующим образом. Нападавшие должны ответить перед законом, а премьер должен об этом позаботиться.



Наверно, самой сильной стороной Грузии на пути в ЕС и НАТО было демократическое и открытое общество. Такое развитие событий не помогает кандидатству Грузии.



Представители администрации [президента Байдена] и члены Конгресса сделали заявления насчет нападений и реакции правительства.



Конечно же, США остаются надежным партнером Грузии и сторонником в борьбе с агрессией Кремля и оккупацией. В Афганистане Грузия доказала, что является достойным партнером. С большой долей вероятности, у Грузии будут возможности для дальнейшего сотрудничества с нами в будущих операциях.

США вновь заинтересованы Грузией и Южным Кавказом, но этот интерес может быть и должен быть больше», — сказал дипломат Netgazeti.





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