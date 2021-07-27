

Кнессет Израиля отложил включение Грузии в «красный список»

27.07.2021 17:20





Законодательная комиссия Кнессета не утвердила предложение правительства Израиля о включении Грузии, Великобритании, Кипра и Турции в «красный список» стран с максимальным риском заражения коронавирусом.



Решение должно было вступить в силу с 30 июля, но отложено по требованию депутата Гилада Карива. Он предложил прежде обеспечить контроль над решениями комиссии по исключениям, вопреки своему названию «исключений почти не делающей». Именно от этого органа израильтянам необходимо получить специальное разрешение для поездки в «красные» страны.



Депутат также затребовал максимально свежую и точную информацию по исполнению в стране других, менее радикальных мер, применяемых к возвращающимся из запрещенных стран.



Как пишет Девятый канал Израиля, комиссия при этом одобрила решение Кабмина о включении в список «красных» стран Кыргызстана и Испании.



Теперь израильтянам запрещено без особого разрешения комиссии по исключениям посещать эти страны, а также Узбекистан, Аргентину, Беларусь, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Россию. Нарушение этого запрета грозит штрафом в пять тысяч шекелей.



Отметим, что авиакомпании, выполняющие рейсы из Израиля в Грузию, ранее объявили о временном прекращении полетов с 30 июля. Неизвестно, будет ли решение пересмотрено после решения Кнессета.



С 23 Грузия уже входит в список «оранжевых стран» для израильтян. Эти страны посещать разрешено, но по возвращении требуется карантин – в том числе для привитых и переболевших.



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