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«Грузинская мечта» представит всех кандидатов в мэры до конца недели
27.07.2021 18:48
«Мы выдвинем всех кандидатов в мэры до конца этой недели, а кандидатов в мажоритарии Сакребуло в ближайшее время», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Что касается списков избирателей, по словам Кобахидзе, работа над списками будет завершена в ближайшее время.
«Срок подачи списков — 2 сентября, до этого у нас будет рабочий процесс. Работа над списками будет завершена в ближайшее время», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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