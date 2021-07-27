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«Грузинская мечта» представит всех кандидатов в мэры до конца недели


27.07.2021   18:48


«Мы выдвинем всех кандидатов в мэры до конца этой недели, а кандидатов в мажоритарии Сакребуло в ближайшее время», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Что касается списков избирателей, по словам Кобахидзе, работа над списками будет завершена в ближайшее время.

«Срок подачи списков — 2 сентября, до этого у нас будет рабочий процесс. Работа над списками будет завершена в ближайшее время», — заявил Ираклий Кобахидзе.

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