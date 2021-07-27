

В Чечне непривитым запретили пользоваться общественным транспортом и ходить в магазины

27.07.2021 19:54





Власти Чечни запретили посещать мечети и все розничные магазины жителям, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил замглавы правительства республики, руководитель местного штаба по борьбе с COVID Вахит Усмаев, передаёт ЧГТРК «Грозный».



«При посещении мечетей [вводится] обязательное требование на наличие справки и сертификатов о вакцинации», — заявил он. Аналогичные требования распространят на все точки розничной торговли, общепита и бытового обслуживания, а также общественный транспорт.



«Также на общественном транспорте введётся требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов [о прививке]», — заявил Усмаев. О каких именно справках идёт речь (например, о перенесённом ковиде или о наличии медотвода), чиновник не уточнил.



Глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что жители сами должны проявить «гражданскую сознательность» и привиться, чтобы защитить себя от болезни. Он призвал «не останавливаться на отметке в 60%» и вакцинировать всё взрослое население.



«Это единственный способ обезопасить жителей от вируса. <…> Важно прислушаться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной», — отметил Кадыров.



Главный санитарный врач Чечни 27 июля уже ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса для определённых категорий граждан: сотрудников госучреждений, сферы услуг, СМИ, членов избирательных комиссий, а также студентов вузов и колледжей. Срок для прививки первым компонентом обозначили 25 июля, вторым — 25 августа. Организации должны обеспечить вакцинацию не менее 90% персонала. По данным Кадырова, в Чечне привились уже более 563 000 человек.





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