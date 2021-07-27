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Cуд в Беларуси признал ресурсы телеканала «Белсат» экстремистскими
27.07.2021 20:17
Белорусский суд признал экстремистскими ресурсы польского телеканала «Белсат», который позиционирует себя как первый независимый телеканал в республике. В мае в стране заблокировали крупнейший новостной портал TUT.BY
Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими информационные ресурсы телеканала «Белсат», говорится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
«Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. — Forbes) МВД по Гомельской области», — говорится в сообщении.
Чемоданова также напомнила, что распространение или репост контента из экстремистских источников предполагает административную ответственность в виде штрафа или ареста.
В конце мая «Белсат» рассказал, что в студию передачи «Каждый из нас» в Минске пришли силовики. Замдиректора телеканала Алексей Дзикавицкий в разговоре с РБК тогда предположил, что это были сотрудники ГУБОПиК.
«Белсат TV» был создан в 2007 году как структурная единица Польского телевидения и позиционирует себя как первый независимый телеканал в Беларуси.
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