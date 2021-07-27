

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани встретился с председателем ПАСЕ

27.07.2021 20:29





В рамках официального визита председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рика Дамса в Грузию, состоялась его встреча с вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.



Министр иностранных дел проинформировал председателя ПАСЕ о сложной гуманитарной ситуации, тяжелом положении с точки зрения прав человека и безопасности в оккупированных Россией регионах Грузии.



Давид Залкалиани подчеркнул значительную поддержку и участие международных партнеров в освобождении Зазы Гахеладзе из незаконного заключения. Он также подчеркнул необходимость немедленного освобождения граждан Грузии, незаконно удерживаемых оккупационными силами, и важность поддержки международных партнеров в этом отношении.



На встрече были подведены итоги успешного председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы. Стороны рассмотрели текущую ситуацию в стране и запланированные на осень выборы в органы местного самоуправления. Министр подчеркнул важность мобилизации максимального количества международных наблюдателей на выборах.



В завершение встречи председатель ПАСЕ выразил твердую поддержку Грузии, в том числе суверенитета и территориальной целостность страны, и поблагодарил министра иностранных дел за тесное сотрудничество, а также за теплое гостеприимство и встречу.



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